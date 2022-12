Szybka przekąska na imprezę. Przepis na świnki w kocykach z ciasta francuskiego. Zrobisz je w 15 minut Katarzyna Puczyńska

Chrupiące i lekko ostre świnki w kocykach to pomysł na pyszną przekąskę. Zobacz, jak je przygotować. Katarzyna Puczyńska

Znane i lubiane świnki w kocykach to hit każdej imprezy. To idealna przekąska na sylwestra. Takie smakołyki przygotujesz z ciasta francuskiego i zwykłych parówek. Razem z pieczeniem zajmie ci to jedynie 15 minut. Musisz koniecznie wypróbować! Poznaj przepis na pyszne świnki w kocykach.