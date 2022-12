Tak nadleśnictwo uchroniło schron. Przy schronie Pz. W 598 wykonano prace zabezpieczające. Ich efekty wywołały burzę

"Sytuacja jest jednoznaczna" - przekonuje wielbiciel fortyfikacji

- Sytuacja jest jednoznaczna, uszkodzili zabytek. Ta wrzawa nie wzięła się znikąd. Jest to obiekt zabytkowy, wchodzący w skład linii umocnień niemieckich, jeszcze sprzed II wojny światowej - mówi Robert Michalak, wieloletni badacz fortyfikacji.

Schron jest uznawany przez bunkrowców za perełkę. Ma on unikatową, niezniszczoną pomimo wojny, kopułę trzystrzelnicową, jedyną tego typu zachowaną w Europie. - To był najciekawszy obiekt na odcinku południowym. Nie licząc budowli hydrotechnicznych, ludzie przyjeżdżali specjalnie ze względu na niego, taka perełka. Po to powstał szlak turystyczny, Lasy Państwowe chwaliły się nim na swoich stronach internetowych, pisząc, że to atrakcja turystyczna, a dzisiaj ją zakopujemy. To nie powinno iść w tą stronę, ani jeżeli chodzi o ochronę przyrody, ani tym bardziej zabytki - mówi Rafał Marcinkiewicz, wydawnictwo Bunkerites of Poland.