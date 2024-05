Tak się ludzie kąpali w Sławie w latach 70. Plaża nad Jeziorem Sławskim już tak nie wygląda Eliza Gniewek-Juszczak

Oto Sława na zdjęciach Czesława Łuniewicza. Zobacz, jak odpoczywali mieszkańcy i turyści ponad pół wieku temu Czesław Łuniewicz/89/1420 Czesław Łuniewicz - spuścizna, sygn. 763 - Seria "Miasta"/Archiwum Państwowe w Zielonej Górze Zobacz galerię (10 zdjęć)

Dzięki zbiorom Archiwum Państwowego w Zielonej Górze, do których należą zdjęcia znanego zielonogórskiego fotografa Czesława Łuniewicza dzisiaj można zobaczyć, jak wyglądała plaża w Sławie 52 lata temu. To miejsce przez tyle lat bardzo się zmieniło. Kto tam bywał, pamięta, jakie było. Warto odświeżyć wspomnienia i zobaczyć to miejsce sprzed lat.