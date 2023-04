Tak Sulechów stroi się na Wielkanoc! Zobacz, co wykorzystuje, by sprawić, byśmy poczuli świąteczny klimat

Na ulicach Sulechowa są też donice z kwiatami

To dobrze, że miasto współpracuje z firmami i mamy świąteczne ozdoby

- Zawsze miło jest wyjść z domu i poczuć ten klimat. Chyba większość z nas ma już dość zimna, szarości i chce, żeby zrobiło się ciepło, zielono i żebyśmy wszyscy mogli ze spokojem zasiąść w rodzinnej atmosferze przy stole - mówi pani Maria, dodając, że to zdobienie miasta przypomina jej drogę domowe przygotowywanie się do świąt. - Zawsze też staram się, by o tej porze roku mój dom wyglądał inaczej. W każdym pokoju stoją jakieś ozdoby. Staram się je wykonywać z tego, co mam w domu. Podobnie cieszy mnie, że miasto stara się współpracować z firmami, które mogą w jakiś sposób pomóc w dekoracji naszych ulic. Nie jest żadną sztuką kupić gotowe figury zajączków czy pisanek i wydać z budżetu miasta sporo pieniędzy.