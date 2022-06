Takich pieniędzy na drogi w Zielonej Górze i okolicy nie było nigdy. Co i gdzie zmieni?

Inwestycje w Zielonej Górze. Są pieniądze na drogi

Obwodnica południowa, obwodnica zachodnia i Trasa Aglomeracyjna to najważniejsze inwestycje w Zielonej Górze, które są dziś w różnym stanie zaawansowania.

Janusz Kubicki, prezydent Zielonej Góry przypomniał, że takich pieniędzy nie było w Zielonej Górze nigdy i wskazywał, że udało się je pozyskać dzięki dobrej współpracy z wojewodą, parlamentarzystami i przedstawicielami rządu.

- Możemy się różnić, mieć inne poglądy, ale w jednym się zgadzamy. Rozwój naszego miasta i regionu jest najważniejszy. Ostatnio z Polskiego Ładu uzyskaliśmy kwotę 65 mln złotych na budowę drugiego etapu trasy aglomeracyjnej. Droga zostanie zrealizowana do 2026 roku i będzie włączona w układ komunikacyjny Zielonej Góry - mówił prezydent Kubicki.

Trasa Aglomeracyjna zostanie połączona z Obwodnicą Zachodnią, której koszt budowy do mostu w Pomorsku to około 110 mln złotych, z czego około 80 mln pochodzi z dotacji rządowych. Dzięki temu będzie nowe połączenie z Zielonej Góry.

W trakcie budowy jest też obwodnica południowa, a zaawansowanie inwestycji jest na poziomie 70 procent. - Na nią również dostaliśmy ponad 100 mln złotych. Łącznie na wszystkie drogowe inwestycje wraz z dalszą częścią obwodnicy zachodniej do Sulechowa, trafi 580 mln złotych - wyliczył włodarz Zielonej Góry.