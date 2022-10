Takie zdrowe dania możemy zrobić z dyni. Jesień, to idealny czas na te potrawy. Jest ona bardzo zdrowa, a do tego smaczna!

Dynia zawiera wiele składników, które pomagają naszemu zdrowiu. Jednym z nich jest zawartość beta-karotenu, czyli barwnika o właściwościach leczniczych. To właśnie on jest przeciwutleniaczem, co oznacza, że hamuje szkodliwe procesy oksydacyjne, a co za tym idzie - może zapobiegać rozwojowi chorób nowotworowych.

Oprócz powyższych właściwości dynia obniża poziom „złego” cholesterolu, dzięki czemu zapobiega miażdżycy, chorobom serca, udarom mózgu czy zawałom. Miąższ z dyni polecany jest kobietom w ciąży, które mierzą się z nudnościami i wymiotami, a pestki dyni osobom z chorobą lokomocyjną.

Dynia - w naszej galerii znajdziesz przepisy na dania z dyni: