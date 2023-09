To "najcenniejsze" miejsce jarmarku winobraniowego. Ludzie znajdują i kupują tu skarby z całego świata!

- Panie, kochany, te starocie przyciągają miłośników historii i poszukiwaczy pięknych skarbów. To miejsce, gdzie przeszłość spotyka się z teraźniejszością, tworząc fascynujący "most czasu". Dzięki taki wydarzeniom ludzie wracają wspomnieniami do przeszłości. Proszę pomyśleć, co czuje człowiek, który znajduje przedmiot z dawnych lat, z lat swojego dzieciństwa. A żeby tylko nostalgię! Poza tym tutaj znajdziemy unikalne i cenne przedmioty, które są trudne do zdobycia w innych miejscach. Może to obejmować antyczne meble, książki, biżuterię, monety, zegary, obrazy i wiele innych. Poszukiwanie takich skarbów może być pasjonujące i satysfakcjonujące. Wiem co mówię, bo siedzę w tym od kilkudziesięciu lat - podkreśla pan Jan, pasjonat historii i sprzedawca z Dolnego Śląska.