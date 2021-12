Toromistrz Falubazu Adam Warecki na emeryturze. Jednemu prezesowi rękę podał tylko raz

- Pracowałem z wieloma zawodnikami i raczej kontakt był fajny. Najbardziej wydziwiali Zbyszek Suchecki i Piotr Świst. Ci zawsze znajdowali winnego, a to tor był inny na treningu, inny na meczu, a to silniki, a to tamto, zero zadowolenia. Ze wszystkimi staram się żyć dobrze. Chociaż wkurza mnie, jak ktoś mi w trakcie meczu biega, coś tam wymachuje, pokazuje na palcach, ile okrążeń, którą ścieżką. Niektórzy są szybsi od grzechotnika, a ja znam swoją robotę i rozumiem, co mi mówią. Zwykle jest tak, jak chcą i na czas.

„Zrobił się cały czerwony, a potem zwyczajnie się bał"

Jak Adam Warecki trafił do Falubazu? Wspominał to tak: - Na początku 2003 roku pracowałem w przedsiębiorstwie remontowo-budowlanym „Komunalnik” u Edwarda Jankowskiego. Zostałem oddelegowany na stadion, bo Edek był też w zarządzie klubu. Po 24 dniach moja firma upadła, a ja zostałem. Wówczas toromistrzem był jeszcze Ludwik Jaskulski, co to był za gość! Jak nie chcieli mu na czas zapłacić pensji, to stawał w czasie meczu polewaczką w poprzek toru i nie było wyjścia, trzeba było płacić. Kiedy pojawiłem się w klubie, po kilku dniach stwierdził: „ja pier…, nie będę więcej robić”. Rzucił tę robotę i zaczął stróżować. Konfliktu żadnego między nami nigdy nie było, ale gość był nieprawdopodobny. Pierwszy rok w klubie pamiętam całkiem nieźle. Prezesem był wtedy Robert Smoleń, któremu rękę podałem tylko jeden raz. Ścisnąłem ją tak mocno, że oczy mu się powiększyły i zrobił się cały czerwony, a potem zwyczajnie się bał. Smoleń to był dziwny prezes, kasy w klubie nie było, a on zawsze gdzieś bujał w obłokach. Wtedy też po klubie plątał się taki młody „inwalida” Robert Dowhan [kolejny prezes Falubazu, który doprowadził klub do wielkich sukcesów – red.], bo wcześniej grał gdzieś w piłkę i się połamał. W sumie to on w porządku nawet był. Jak o coś go poprosiłem, starał się to załatwić. Nawet, jak się wybił, ta dobra cecha mu została. Chyba, że gadaliśmy o kasie, to wtedy udawał, że nie słyszy.