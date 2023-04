Tragedia w Zielonej Górze. W kanale znaleziono ciało mężczyzny. Na miejscu pracują służby

Zielonogórscy strażacy zostali zaalarmowani z samego rana, że w Gęśniku w Dolinie Luizy leży mężczyzna. Strażacy wyjęli nieprzytomnego mężczyznę ze zbiornika, a następnie podjęli jego reanimację. Ta jednak niestety okazała się bezskuteczna.

- Gdy na miejsce dojechała karetka, lekarz z pogotowia stwierdził zgon mężczyzny - przekazał nam st. kpt. Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskiej straży pożarnej.

Po przyjeździe zespołu ratownictwa medycznego strażacy zakończyli swoje działania. Na miejscu pracują policjanci oraz prokurator, by wyjaśnić, w jakich okolicznościach doszło do tej tragedii i co było jej bezpośrednią przyczyną. Ciało mężczyzny najpewniej zostanie zabezpieczone do sekcji zwłok.

To tutaj doszło do tragedii:

