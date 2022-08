Trzebiechów. Będzie Święto Indyka i Bieg Drobiarzy. Atrakcji i emocji nie zabraknie Leszek Kalinowski

Czy w tym roku odbędzie się tradycyjne Święto Indyka? Impreza cieszyła się zawsze dużą popularnością. No i zawsze był Bieg Drobiarza, potem pandemia pokrzyżowała wszelkie plany - piszą do redakcji Czytelnicy. A my spieszymy donieść, że Święto Indyka i V Bieg Drobiarzy odbędą się 13 sierpnia pod hasłem: Polskie Mięso Drobiowe Warte Zachodu!