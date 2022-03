Uchodźcy z Ukrainy mogą kontynuować leczenie w Polsce - informuje lubuski NFZ. Інформація для громадян України

Leczenie onkologiczne dla pacjentów z Ukrainy

Lubuski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że uruchomiono program leczenia pacjentów onkologicznych, którzy z powodu ucieczki przed wojną zostali zmuszeni do przerwania leczenia. Jak podaje rzeczniczka prasowa lubuskiego oddziału NFZ - Pacjent może zgłosić potrzebę kontynuacji leczenia onkologicznego w Polsce. Wystarczy przekazać za pośrednictwem infolinii swoje dane kontaktowe. W ciągu 2 dni roboczych ośrodek organizujący dalsze leczenie skontaktuje się z pacjentem. Infolinia jest bezpłatna i jest specjalnie przygotowana ukraińska wersja językowa.

Leczenie dotyczy obywateli ukraińskich, którzy przekroczyli polsko-ukraińską granicę od 24 lutego 2022 r. i już w swoim kraju byli leczeni onkologicznie, a teraz wymagają kontynuacji terapii.

W każdym województwie jest przynajmniej jedna placówka onkologiczna, która jest gotowa do przyjęcia pacjentów z Ukrainy. W województwie lubuskim są to szpitale w Zielonej Górze i Gorzowie Wlkp.

Pamiętajmy też o tym, że tak jak do tej pory warunkiem decydującym o przyjęciu do szpitala czy do lekarza jest stan zdrowotny pacjenta a nie narodowość.

Na stronie NFZ można też uzyskać informacje dotyczące pomocy uchodźcom wojennym regulowanej przyjętą 12 marca specustawą. Przyznaje ona prawo do świadczeń medycznych, refundacji leków i zaopatrzenia w wyroby medyczne obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24 lutego 2022 r.