Uciekające play offy. Czy Enea Zastal BC Zielona Góra awansuje do ósemki? 29 kwietnia mecz z mistrzem Polski

Zielonogórzanie obejdą się smakiem?

Misja możliwa, a zdaniem niektórych nierealna. Tak w skrócie można wyrazić się o szansach koszykarzy Enei Zastalu BC Zielona Góra na awans do czołowej ósemki rozgrywek i udział w fazie play off. Ścisk w tabeli jest wręcz niespotykany. Drużyny z miejsc od piątego do dziewiątego dzieli zaledwie punkt. Któraś z zainteresowanych udziałem w play-offach ekip: Trefl Sopot, PGE Spójnia Stargard, Anwil Włocławek, Sierleccy Czarni Słupsk i Zastal obejdzie się smakiem i zakończy sezon na dziewiątym miejscu. Czy to będzie drużyna z Zielonej Góry? Wiele na to wskazuje.