Uczniowie z Zielonej Góry, Gorzowa i Żagania stworzą lubuską drużynę w finale Olimpiady Solidarności w Gdańsku

Olimpiada Solidarności i XXXV rocznica Okrągłego Stołu

Na laureatów czekają indeksy i stypendia

- Podczas wizyty studyjnej w Gdańsku uczestnicy zwiedzą instytucje, placówki, związane z Solidarnością, co z pewnością pomoże im w jeszcze lepszym przygotowaniu się do finału, który odbędzie się we wrześniu – mówi Maria Furtka, koordynatorka wojewódzka konkursu z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze. - W olimpiadzie biorą udział uczniowie klas przedmaturalnych, co też jest dla nich przygotowaniem do matury, bo muszą tutaj się zaprezentować jak najlepiej i nauczyć się radzić sobie ze stresem. Na laureatów finału konkursu czekają indeksy na uczelnie wyższe i roczne stypendia, a na ich nauczycieli nagrody finansowe.