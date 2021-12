Ul. Piwna - nowe inwestycje. Co powstanie w tym miejscu?

Od pewnego czasu przy ul. Piwnej, która odchodzi od ul. Kożuchowskiej w Zielonej Górze, prowadzone są intensywne prace budowalne. Część mieszkańców zastanawia się, co właściwie powstaje w tym miejscu, szczególnie że nowe budynki są już niemal gotowe. Okazuje się, że jednocześnie realizowane są tutaj dwie osobne inwestycje! Jakie? Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego stawia nowy blok mieszkalny. Trzypiętrowy budynek będzie miał jedynie dwie klatki schodowe i składał się z 48 mieszkań. Co ciekawe, okazuje się, że wszystkie lokale zostały już wykupione i właściwie zakupić można już tylko miejsca postojowe, które znajdą się w hali garażowej. Ta inwestycja ma zostać zrealizowana do końca marca 2022 roku. Nieco bardziej enigmatyczna jest druga budowa. Według naszych ustaleń firma Terra Vox buduje przy ul. Piwnej nowy pawilon handlowy. Nieoficjalnie mieszkańcy spekulują o tym, że w przyszłości mogłyby się mieścić tutaj takie marki jak np. Pepco. Na razie spółka nie odpowiedziała w tej kwestii na nasze pytania. Wiadomo jednak, że prace związane z pawilonem mają potrwać do końca stycznia 2022 roku. Wideo: Zielona Góra. Na zielonogórskim deptaku stanęła ogromna choinka

Michalina Harla