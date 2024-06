Prasówka Zielona Góra 30.06.2024 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Zielonej Górze nie minęło Cię nic ważnego

W ostatni weekend czerwca w sobotę 29 czerwca 2024 r. w Zielonej Górze otwarto Dino Expo & Show & Żywe Pająki, które odbyło się w Hali CRS. To wyjątkowe wydarzenie przyciągnęło zarówno młodszych, jak i starszych miłośników dinozaurów i egzotycznych owadów, oferując szeroką gamę atrakcji i niezapomnianych wrażeń. Jeszcze jutro można skorzystać z atrakcji od godz. 11:00 do 18:00.

Od piątku, 28 czerwca, w Grodzie Bachusa trwa Zielonogórski Festiwal Piwa i Wina. Przez trzy dni na placu Bohaterów, czyli w samym centrum dzieje się i to naprawdę sporo. Impreza połączona jest ze zlotem food trucków. Są degustacje, dobra muzyka, jedzenie z różnych zakątków świata, dobra zabawa. Sprawdziliśmy, jak się bawicie - te tłumy w tym miejscu mówią same za siebie

Prasówka 30.06 Zielona Góra: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Zielonej Górze. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

To chyba jedyny smakołyk, którego zapach wystarcza, aby z zamkniętymi oczami bezbłędnie rozpoznać, że to on. I chociaż niby wiadomo, czym pachnie, to eksperci w tej dziedzinie, trzymają w tajemnicy wszystkie składniki, a zwłaszcza proporcje mieszkanki przypraw.