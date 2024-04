Uniwersytet Zielonogórski w międzynarodowym rankingu. Zostawił w tyle większość polskich uczelni

Wybór odpowiedniej uczelni, która w pełni przygotuje nas do przyszłej pracy w wybranym zawodzie to z pewnością temat do rozmyślań na niejeden wieczór. Najlepiej wiedzą o tym tegoroczni maturzyści, którzy jeszcze zanim otrzymają wyniki egzaminu dojrzałości, muszą złożyć podane o przyjęcie na uniwersytet. Opcji jest wiele. Zostać w rodzinnym mieście, przeprowadzić się i rozpocząć prawdziwie studenckie życie, a może wyjechać za granicę?

Gdzie na studia w 2024?

Czy warto studiować w Zielonej Górze?

W rankingu „World University Rankings 2024 for International Students” zestawiono ponad 8 tys. szkół wyższych. Szczyt listy zajmują trzy prywatne uczelnie — Uniwersytet Oksfordzki, Uniwersytet Harvarda oraz Massachusetts Institute of Technology.

Drugi ranking - „World Best Value University Rankings 2024 for International Students” sprawdza, jak przystępne cenowo są międzynarodowe uczelnie, czyli m.in. jaką mają wysokość czesnego czy opłaty za akademik. Tutaj Uniwersytet Zielonogórski wypada jeszcze lepiej. Choć ponownie za Uniwersytetami Jagiellońskim i Warszawskim, to tym razem na 868. miejscu. W pierwszym tysiącu znalazły się jeszcze na 892. - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, na 923. - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz na 979. - Politechnika Łódzka.