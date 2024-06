Urzędnicy do bajek, czyli Sulechów czyta dzieciom. Popularnością cieszył się "Samochodzik Franek"

Za nami XXIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom. Tegoroczne hasło, „Porozmawiajmy o książkach, Tygrysie”, nawiązywało do tytułu Grand Prix VI Konkursu im. Astrid Lindgren – „Porozmawiajmy o sztuce, Tygrysie”. To wielkie święto czytelnicze, które od ponad dwóch dekad jednoczy osoby i instytucje zaangażowane w promocję czytelnictwa w całym kraju, ponownie przyciągnęło wielu uczestników.

Kto się włączy do akcji czytania bajek w Sulechowie?

Biblioteka Publiczna Gminy Sulechów, jak co roku, aktywnie włączyła się w obchody tej akcji. Główne cele programu to przede wszystkim rozbudzanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci oraz zachęcenie dorosłych do czytania najmłodszym.

Do tegorocznych obchodów przyłączyli się pracownicy urzędu Gminy Sulechów, w tym burmistrz Sulechowa Wojciech Sołtys, wiceburmistrz Marcin Górzny, kierownik Wydziału Współpracy i Promocji Gminy Marzena Arendt-Wilczyńska, kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Krystyna Knyspel, sekretarz Gminy Magdalena Klucznik, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Miłosz Brodzikowski, inspektor ds. utrzymania czystości, zieleni oraz ochrony zwierząt Tadeusz Czwałga, inspektor do spraw kontaktów z prasą Tomasz Rybarczyk oraz od wielu lat wspierająca działania biblioteki Krystyna Jędrosz.