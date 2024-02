Czytelnicy zadowoleni. Już czynny jest nowoczesny książkomat w bibliotece w Sulechowie

Burmistrz Sulechowa zaznaczył: (…) książkomat to superpomysł, który ułatwi dostęp do literatury każdej osobie, która zechce skorzystać z czytelnictwa, a dyrektor Andrzeja Buck podkreślił, że Sulechów jest w gronie pionierów tego pomysłu w województwie lubuskim.

Kto może korzystać z książkomatu?

Nie wrzucaj innych przedmiotów

Zasady zwrotów w książkomacie: Książki do zwrotu umieszcza się we wrzutni poza godzinami otwarcia biblioteki. Przyjmowane są tylko książki z księgozbioru Biblioteki Publicznej Gminy Sulechów, bez audiobooków i czasopism. Nie wrzucaj innych przedmiotów do wrzutni. Książkomat to wygodne i nowoczesne rozwiązanie, które ułatwi dostęp do literatury. Zachęcamy do korzystania z tej innowacyjnej usługi!