Uwaga, będzie mocno wiało! Jest ostrzeżenie przed wichurami dla województwa lubuskiego

Przed nami wietrzny wieczór

Mocno wiać zacznie we wtorek późnym popołudniem. Wiatr może osiągać prędkość do 50 km/h, a w porywach nawet do 90 km/h. Będzie wiało z kierunków zachodnich. Zdaniem synoptyków wichura osłabnie w nocy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie drugiego stopnia, które obowiązuje od godziny 18:00 do godziny 24:00 dnia 3 października. Alert obejmuje wszystkie powiaty województwa lubuskiego:

Alert obejmuje wszystkie powiaty województwa lubuskiego. IMGW

gorzowski

Gorzów Wielkopolski

krośnieński

międzyrzecki

nowosolski

słubicki

strzelecko-drezdenecki

sulęciński

świebodziński(57),

wschowski

Zielona Góra

zielonogórski

żagański

żarski

Sprawdź aktualną prognozę pogody, klikając na mapę: