Uwaga na postarzające obuwie. Te buty mogą dodać ci lat. Sprawdź, czy nie masz ich u siebie w szafie

Nowoczesne trapery

Co jakiś czas powraca moda na buty na szerokiej podeszwie. Nie inaczej stało się również w sezonie 2023. Takie obuwie rzuca się w oczy, a przy okazji dodaje lat. Stopa wygląda w nim na grubszą niż jest w rzeczywistości, przez co osoby po pięćdziesiątce mogą postarzyć się wizualnie. I chociaż eklektyzm i mieszanie stylów bardzo przypadły do gustu młodszemu pokoleniu, to posiadaczki i posiadacze pierwszych zmarszczek powinni uważać na to, co noszą.

Modne trapery w stylu retro, z wysoką podeszwą i głębokim bieżnikiem, mogą wyglądać bardzo ciekawie w połączeniu ze spódnico-spodniami, krótkim obcisłym topem i marynarką typu oversize. Jednak z wiekiem trzeba uważać na pewne połączenia. Ciężkie buty nie na każdym będą dobrze się prezentować. Podobnie jest również z innymi modelami obuwia, w tym z klasykami, które znamy od dawna.