Wybory do rad gmin, miast i powiatów w Lubuskiem. Sprawdź, kto startuje w twoim okręgu!

W niedzielę, 7 kwietnia odbędą się wybory samorządowe. Polacy zdecydują, kto będzie reprezentował ich w radach gmin, miast i powiatów, w sejmikach wojewódzkich oraz kto zasiądzie w fotelu wójta, burmistrza czy prezydenta. Przed pójściem do lokalu wyborczego warto sprawdzić, kto kandyduje w naszym okręgu i mieć w głowie nazwiska osób, na które chcemy zagłosować.

Dostaniesz trzy albo cztery karty do głosowania

Mieszkańcy województwa lubuskiego otrzymają lokalach wyborczych cztery karty do głosowania na: radnych gminy lub miasta

wójta, burmistrza lub prezydenta miasta

radnych powiatowych

radnych wojewódzkich. Wyjątkiem są obywatele Gorzowa i Zielonej Góry, czyli miast na prawach powiatu. Otrzymają oni trzy karty z kandydatami do rady miasta, sejmiku wojewódzkiego i na prezydenta miasta.

Jak oddać ważny głos?

Aby głos był ważny, trzeba na każdej karcie do głosowania postawić przy wybranym nazwisku dwie krzyżujące się linie. Gdy krzyżyków będzie więcej, albo nie będzie ich wcale, taki głos będzie nieważny.

Wybory w lubuskich miastach i gminach. Poznaj kandydatów na radnych!

W gminach do 20 tys. mieszkańców wybieramy radnych w okręgach jednomandatowych, tzn. takich, w których zostanie wybrany tylko jeden radny. W gminach mających powyżej 20 tys. mieszkańców z każdego okręgu do rady trafi od 5 do 8 radnych.

Liczba okręgów i wybieranych radnych zależy od wielkości gminy. W gminach do 20 tys. mieszkańców wybieramy 15 radnych, a w gminach do 200 tys. mieszkańców 25 radnych. Tutaj sprawdzisz, kto kandyduje w twoim okręgu (znajdź swój okręg i kliknij, otworzy się nowe okno – na górze będą nazwy ulic, niżej lista kandydatów):

WYSZUKIWARKA KANDYDATÓW

Wybory do rady powiatu - kandydaci

Do rady powiatu wybieramy od 3 do 10 osób z każdego okręgu wyborczego, którym najczęściej jest gmina. Liczba wybieranych radnych zależy od wielkości powiatów. W powiatach liczących do 40 tys. mieszkańców wybieramy 15 radnych. W większych powiatach wybieramy dodatkowo po 2 radnych na każde kolejne rozpoczęte 20 tys. mieszkańców. W radzie nie może jednak być więcej niż 29 radnych.

Mandaty otrzymają tylko te komitety wyborcze, które w danym powiecie przekroczą 5-procentowy próg.

Wybory do rad powiatów są proporcjonalne. Tutaj sprawdzisz, kto w twoim okręgu kandyduje do rady powiatu:

WYSZUKIWARKA KANDYDATÓW NA RADNYCH POWIATOWYCH

Wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Kto kandyduje w Lubuskiem?

Oprócz radnych gmin wybieramy wójtów w gminach wiejskich lub burmistrzów albo prezydentów miast. W Lubuskiem o ten urząd ubiega się 227 kandydatów, w tym 65 kobiet. Do obsadzenia są 82 miejsca w gminach i miastach. W 10 gminach listy zawierają tylko jedno nazwisko. W tym wypadku mieszkańcy będą głosować za lub przeciw. Wójtem, burmistrzem lub prezydentem zostanie osoba, która uzyska więcej niż połowę ważnych głosów. Jeśli w pierwszej turze żaden z kandydatów nie uzyska połowy ważnych głosów, to 21 kwietnia odbędzie się druga tura. W przypadku gmin, w których jedyny kandydat nie uzyska ponad 50-procentowego poparcia, wyboru wójta lub burmistrza dokonuje rada gminy w tajnym głosowaniu bezwzględną większością głosów.

Tutaj sprawdzisz, kto kandyduje na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w twojej gminie lub mieście:

Wybory do sejmiku województwa lubuskiego - kandydaci

W wyborach do sejmiku województwo lubuskie zostało podzielone na pięć okręgów. W każdym z nich zostanie wybranych od 5 do 7 radnych. W sumie do wzięcia jest 30 mandatów. Mandaty otrzymają tylko te komitety wyborcze, które uzyskają co najmniej 5-procentowe poparcie w całym województwie. Wybory do sejmiku są proporcjonalne. Sprawdź, kto w twoim okręgu kandyduje do sejmiku lubuskiego:

Skąd wiadomo, jakie są wyniki wyborów?