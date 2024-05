V Akademickie Mistrzostwa Polski w Szyciu Chirurgicznym Studentów Medycyny wystartowały po raz piąty w Zielonej Górze

Akademickie Mistrzostwa Polski w Szyciu Chirurgicznym Studentów Medycyny i statuetka Bachusika

Jak mówi student V roku medycyny na Uniwersytecie Zielonogórskim Jakub Wojtacha, w mistrzostwach z szycia chirurgicznego weźmie udział 18 czteroosobowych zespołów reprezentujących uczelnie medyczne, koła i stowarzyszenia studenckie z całego kraju. Uczestnicy będą mieli za zadanie m.in.: szycie skóry, tkanki podskórnej oraz zespolenie przewodu pokarmowego. Zwycięska drużyna otrzyma tytuł mistrzowski w szyciu chirurgicznym oraz trofeum - statuetkę Bachusika. Dr n.med. Paweł Jarmużek, prof. UZ, podkreśla, że mistrzostwa na stałe weszły już do kalendarza ogólnopolskich wydarzeń studenckich i cieszą się dużą popularnością. Nie tylko wśród studentów, ale i studentek, bo chirurgia nie dziś nie tylko domena pań. Co roku na mistrzostwach pojawiają się nowe zadania do wykonania. Czy w tym roku będą trudne? Profesor zdradzić nie chce, bo przecież to od precyzji wykonania zadania zależeć będą miejsca na podium.

Szycie chirurgiczne i Ogólnopolskie Forum Kół Naukowych

Martyna Rożek z VI roku medycyny na UZ przyznaje, że szyć nauczyła się w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze. Ma nadzieję, że z zadaniami sobie poradzi bez problemu. Co jest najtrudniejsze? Samo rozpoczęcie, a potem to już kwestia praktyki.

Studenci, którzy przyjechali do Zielonej Góry na mistrzostwa, podkreślają, że takie wydarzenie to okazja do wymiany doświadczeń, ale też integracja środowiska, no i poznanie regionu. Wiele osób w Zielonej Górze jest po raz pierwszy... A z czym się im miasto kojarzy? Z tym, że studenci medycyny UZ zdają najlepiej ogólnopolski egzamin lekarski! Niektórym kojarzy się jeszcze z żużlem, koszykówką czy stolicą wina.

W sobotę oprócz mistrzostw odbędzie się także Ogólnopolskie Forum Kół Naukowych. Prace studentów podlegać będą ocenie przez Komitet Naukowy, a dla prelegentów najlepszych referatów przewidziano nagrody. Najlepsza praca zostanie nagrodzona statuetką Bachusika.

Uczestnicy mistrzostw i autorzy wygłoszonych prac otrzymają certyfikaty.