W kostrzyńskim lesie odkryto zapomnianą mogiłę z 1945 r. Pochowanych jest w niej ponad 100 Niemców!

Ekshumacji nie nagłaśniano

Prace ekshumacyjne rozpoczęły się kilka miesięcy temu. Prowadzono je etapami. Sprawy celowo nie nagłaśniano, aby uniknąć szabrowników, którzy często w takich przypadkach przekopują mogiły w poszukiwaniu różnego rodzaju „fantów”. Z drugiej jednak strony dokopać się do niemieckich pochówków wcale nie jest tak łatwo. Na mogiłach rosną drzewa, trzeba się przedrzeć przez gęstą sieć korzeni, a same groby są stosunkowo głębokie. Sięgają półtora metra.

Szkielety ze śladami amputacji i trepanacji

Pracę Pomostu podglądaliśmy w środę, 13 kwietnia. Tego dnia odkryto siedem kolejnych szkieletów. Co ciekawe, wojenne pochówki prowadzone były w skoordynowany sposób. Zwłoki chowane były osobno, niektóre w drewnianych trumnach. Przy kościach do dziś są kawałki drewna.

Faktycznie, odkopane mogiły nie przypominają wielu innych grobów z czasu wojny, gdzie zwłoki często wrzucane były do jednego wykopu. W tym przypadku szkielety leżą osobno. Na niektórych widać próby ratowania życia w pobliskim szpitalu. Część szkieletów ma amputowane kończyny, niektóre czaszki noszą ślady trepanacji. Są tu żołnierze, którzy chowani byli w mundurach. Ci Niemcy najpewniej zginęli już na polu walki i do szpitala nie trafili.

Zostaną pochowani na cmentarzu wojennym

Przy niewielu szkieletach odnaleziono dające się odczytać nieśmiertelniki. – Duża część zwłok w ogóle ich nie miała, co jest dość zaskakujące. Część z tych, które odnaleźliśmy, były słabo czytelne z uwagi na specyficzne warunki glebowe. Ostatecznie możliwa jest identyfikacja około 15 procent szkieletów – tłumaczy M. Frąckowiak. Każdy szkielet jest skrupulatnie odkopywany i dokumentowany. Na koniec kości są podejmowane z ziemi. Wiadomo, że jak setki innych szczątków niemieckich żołnierzy zostaną pochowane w wakacje na cmentarzu w Starym Czarnowie. To będzie duży pogrzeb. Już teraz z mogiły w Kostrzynie wykopano ponad 80 szkieletów. A to nie koniec. – Pochówków będzie ponad 100 – słyszymy od członków „Pomostu”. Dane o tych, których udało się zidentyfikować, trafią do Niemiec. To tamtejsze organizacje będą poszukiwały rodzin zmarłych.