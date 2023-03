W lesie pod Zieloną Górą zamordowano barona von Sinclaira. Zdążył przespać noc w Nowym Miasteczku. Zobacz nowe zdjęcia miejsca jego pamięci

Z historii regionu. Morderstwo szwedzkiego dyplomaty

W lesie niedaleko Nowogrodu Bobrzańskiego, zjeżdżając z drogi krajowej nr 27 w lewo, w kierunku PSZOK-u, można trafić na to, dla wielu tajemnicze, miejsce. Zostało poświęcone pamięci szwedzkiego dyplomaty zamordowanego blisko 300 lat temu w okolicy. Obelisk położony jest około stu metrów od tej bocznej drogi w lesie. Między drzewami widać, jak jadą samochody krajówką,

Ciało szwedzkiego szlachcica najpierw zostało pochowane na cmentarzu we wsi Klępina, zwanej kiedyś Klepką. Stamtąd po kilku miesiącach przeniesiono zwłoki do Stralsundu. A w 1804 r. właściciel Nowogrodu Bobrzańskiego szwedzki hrabia Mellin na murze kościoła umieścił płytę pamiątkową. W 1909 r. Towarzystwo Upiększania Nowogrodu postawiło pomnik. W 2002 r. został on zrekonstruowany.

Zobacz, jak tam dojechać. Miejsce obelisku jest oznaczone w mapach Google:

Zobacz, jak to miejsce wygląda dzisiaj: