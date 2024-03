W Lubuskich urzędach czeka praca. Są wolne etaty!

Kto może aplikować na wolne stanowiska?

Proces rekrutacji w urzędach

Rekrutacja do pracy w urzędach odbywa się w kilku etapach. Po upływie terminu na składanie ofert, urząd sprawdza, którzy kandydaci spełniają wymagania formalne. Osoby spełniające te wymagania przechodzą do kolejnego etapu.

Liczba etapów naborów jest zależna od urzędu. W ramach poszczególnych naborów stosowane są różne metody i techniki oceny kandydatów. Po ostatnim etapie powstaje lista nie więcej niż pięciu osób, które spełniają wszystkie wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe.

Ostateczna decyzja o zatrudnieniu należy do dyrektora generalnego urzędu. To on decyduje, kto ostatecznie dołączy do zespołu.

Sprawdź, w których lubuskich urzędach czeka praca: