W Nowej Soli ruszyły nowe zabiegi na sercu. Takich jeszcze w regionie nie było WIDEO

– U ludzi, który mają chorobę niedokrwienną serca (to ogólnie znana choroba wieńcowa), jeśli dochodzi u nich do zawału i późno do nas trafiają, wtedy ten zawał powoduje znaczne uszkodzenie lewej komory. Jak jest uszkodzona lewa komora, to dochodzi do niedomykalności zastawki mitralnej – tłumaczy specjalista kardiolog. – Jeśli tego się nie naprawi, a są dwie metody albo kardiochirurgiczna albo ta nowa przezskórna, stan pacjenta będzie cały czas ulegał pogorszeniu. Tylko, że do tej pierwszej pacjent musi być w miarę dobrym stanie. A do nas trafiają pacjenci w stanie ciężkim i oni takiego zabiegu kardiochirurgicznego by nie przeżyli. Do tej pory alternatywa była taka, że leczyliśmy lekami, ale efekty takiego leczenia są niezadawalające, bo na mechaniczną przeszkodę tabletki za wiele nie pomagają. Powodują, że serce lżej pracuje, jest odciążone, ale mechaniczna wada jest cały czas.