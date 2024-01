W poniedziałek ruszyła akcja Ekopatrol. Każdy może więc wystawić świąteczne drzewka i nadać im drugie życie

Akcję jak zwykle rozpoczyna po święcie Trzech Króli, bo taka jest już tradycja, że właśnie wtedy zaczynamy rozbierać drzewka i się ich pozbywać z domów. ZGK apeluje do mieszkańców, żeby wystawili choinki przy pergoli śmietnikowej najpóźniej do godz. 6.00 w dniu podanym w harmonogramie. I by także nie pakowali je w folie.

Ekopatrol, czyli recykling świątecznych drzewek

Jak informuje ZGK, choinki będą zrębkowane. Wrócą później do mieszkańców w postaci nawozu, który doskonale użyźnia glebę pod kwasolubnymi roślinami. Zimą chronią korzenie roślin przed przemarzaniem, a latem przed wysuszaniem. W poprzedniej akcji ZGK zebrał łącznie kilkanaście tysięcy drzewek.

Dyżury ekopatroli to element poświątecznej akcji ekologicznej Ekochoinka, która polega głównie na recyklingu drzewek. Tych odebranych od zielonogórzan i kilkunastometrowej choinki miejskiej z okolic ratusza. Na dobre wpisała się już w kalendarz działań, którym przyświeca idea zrównoważonego rozwoju środowiska. Jest organizowana po raz kolejny przez urząd miasta i Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Zielonej Górze.

- To bardzo fajna akcja. Moja choinka już się sypie, więc i tak musiałabym ją wyrzucić. A mając świadomość, że zostanie ona jeszcze pożytecznie wykorzystana, chętniej się z nią rozstanę – mówi Aldona Maruszak-Gryń.

Zdaniem Alicji Różyckiej takie dawanie drugiego życia choinkom jest świetną sprawą. I uczy nie tylko młodych, by maksymalnie wykorzystywać, co się tylko da.

- Sama popieram akcje np. wymiany ubrań, szycia wielorazowych toreb i inne. Zostawmy naszą planetę następnym pokoleniom w jak najlepszym stanie – podkreśla pani Alicja.