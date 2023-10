W sobotę koncert jubileuszowy w Planetarium, bo FUMA ma już 15 lat! Kto będzie gwiazdą?

15 lat FUMY - koncert jubileuszowy w Planetarium Wenus

Ta muzyczna przygoda rozpoczęła się w 2009 roku, kiedy to młodzi artyści z całego kraju zjechali do Zielonej Góry. Wszystkie edycje uświetniał koncert gwiazdy. Na FUMIE mogliśmy usłyszeć takich artystów jak: Brodka, Ania Wyszkoni, Afromental, Poluzjanci, Anna Maria Jopek czy Grzegorz Turnau. Spora część laureatów związała swoje życie z muzyką i właśnie z okazji 15-lecia istnienia Festiwalu wystąpią wspólnie podczas jubileuszowego koncertu. Laureatom towarzyszyć im będzie Band Festiwalowy pod kierunkiem Krzysztofa Mrozińskiego

BIBOBIT z projektem poświęconym Osieckiej

Gwiazdą koncertu jubileuszowego Festiwalu FUMA będzie BIBOBIT z wyjątkowym projektem poświęconym Agnieszce Osieckiej, który w równym stopniu jest przedsięwzięciem muzycznym jak i opowieścią biograficzno – psychologiczną.

BIBOBIT / OSIECKA to wysokoenergetyczny, elektryzujący i (także dosłownie) poruszający spektakl. Połączone są w nim nowoczesny jazz, elektronika i słowo, które nie schodzi na drugi plan, tylko staje się przepustką do wewnętrznego świata autorki. Osiecka jest tu bowiem przewodnikiem we własnej osobie, bo to jej głos jest narratorem tego przedsięwzięcia.