Jest praca w Lubuskiem. Nabór do Służby Celno-Skarbowej prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa

Praca w Lubuskiem. Rekrutuje Krajowa Administracja Skarbowa

Do pracowników Krajowej Administracji Skarbowej w regionie można dołączyć. – Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko młodszego specjalisty Służby Celno-Skarbowej. Jest 15 wolnych wakatów do różnych komórek w tym realizacji, dochodzeniowo-śledczych, czy kontroli celno-skarbowej rynku w Zielonej Górze, Olszynie, Świecku i Rzepinie – informuje Ewa Markowicz, rzecznik prasowa Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.

Służby Celno-Skarbowej. Zadania

– Wiele osób dzięki naszym działaniom zostało zatrzymanych, dzięki temu rozbijamy grupy przestępcze, które na tym procederze próbują nielegalnie zarobić – tłumaczy dyrektor.

Funkcjonariusze walczą m.in. z nielegalnym napływem odpadów z innych krajów UE. Codzienna działalność to też wielomilionowe ustalenia uszczupleń podatkowych, a co za tym idzie wielomilionowe wpłaty tych uszczupleń do budżetu. Zajmują się też zwalczaniem przestępczości ekonomicznej, wykonują kontrole na byłych przejściach granicznych, kontrolują obrót towarowy na drogach przez przedsiębiorców.