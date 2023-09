Z Zielonej Góry Ochli będzie wyjeżdżała żywność do potrzebujących w regionie

Magazyn żywności Caritas. Uroczyste otwarcie w Zielonej Górze Ochli

Lubuskie. Potrzebna pomoc

– Przychodzą i mówią: „pomóżcie nam”. Jest dużo młodych małżeństw, które zaciągnęły kredyty, nie wyszła praca za granicą, wracają, nie mają na spłatę kredytu. To jest dla nich jakaś pomoc doraźna, systematyczna, czasami czasowa. Pomoc jest dzisiaj bardzo zróżnicowana – wyjaśnił ks. Podfigórny. – Nasze parafialne zespoły Caritas to niesamowity skarb, bo działają lokalnie. Rozeznają potrzeby. Wiedzą, jak pomagać.

W diecezji jest około 20 tysięcy odbiorców takiej pomocy. Ok. 14 tysięcy osób typowanych jest przez ośrodki takie, jak MOPS czy GOPS. Parafialne zespoły Caritas mają też wiele osób, które kierują się do nich wprost z ulicy.

– Mamy niestety takie sytuacje, kiedy mieszkańcy naszego województwa potrzebują wsparcia – przyznał wojewoda Władysław Dajczak. – Myślę, że to miejsce w znakomity sposób przyczyni się do wspierania osób potrzebujących i zapobiegania marnowaniu się żywności, co też jest bardzo istotne.

„Spiżarnia Caritas”. Sposób na niemarnowanie żywności

– Bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w tej uroczystości. To działanie związane z pomocą żywnościową dla najuboższych jest sercem Caritas. Ta pomoc jest udzielana ludziom wykluczonym, samotnym, starszym, które nie mogą sobie same poradzić w wielu sytuacjach. Dlatego chcemy z tą pomocą żywnościową, najbardziej potrzebną, przychodzić – zapewnił ks. dr Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska.

Magazyn żywności Caritas. Wsparcie

– Dla mnie Caritas, to nie ten wspaniały magazyn, ale ci wspaniali ludzi, którzy go tworzą. Chciałbym się wam pokłonić w pas za to, co robicie i prosić o więcej – powiedział prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki.

– Dobrze mieć dobrego partnera do realizacji zadań, które stoją przed miastem. Caritas sprawdza się we wszystkich działaniach, które dedykowane są mieszkańcom Zielonej Góry i całego województwa. Bardzo dziękuję za to miejsce, które ubogaca nasze miasto, a mieszkańcom daje poczucie bezpieczeństwa. Dobrze mieć dobrych przyjaciół wtedy, kiedy jesteśmy w biedzie – dodała Wioleta Haręźlak, dyrektor departamentu edukacji i spraw społecznych w Urzędzie Miasta Zielona Góra.

