W tej wsi między Kożuchowem, a Zieloną Górą powstanie centrum kultury. Czekają na nie mieszkańcy

Inwestycje w gminie Kożuchów. Nowa świetlica

Od momentu zawarcia umowy, wykonawca będzie miał 20 miesięcy na budowę sali wiejskiej– centrum kultury w Książu Śląskim. Przetarg już został ogłoszony. Prace będą mogły rozpocząć się wiosną. Inwestycja powstanie na działce o powierzchni 3155 m kwadrat. Powierzchnia zabudowy budynku sali to 233 metry kwadratowe. To miejsce za kościołem w pobliżu boiska do siatkówki.