W Zielonej Górze w ostatnich dniach powstał nowy mural. Temat dzieła? Koronawirus. Nie wychodźcie z domu, zobaczcie go na naszych zdjęciach

- Mur, na którym każdy może coś stworzyć, powstał parę lat temu z mojej i Pogromców bazgrołów inicjatywy. Znalazłem na to pieniądze w budżecie miasta - mówi radny Zielona Razem, Paweł Wysocki. - By mieszkańcy nie malowali nielegalnie po naszych kamienicach. Po to właśnie dostali tę przestrzeń. I to działa. Teraz powstają tu kolejne tagi albo właśnie murale. Co jakiś czas będziemy zamalowywać ścianę na biało, by stworzyć mogli coś na niej kolejni mieszkańcy. Ten nowy, koronawirusowy mural, jest pięknie wykonany.