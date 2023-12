W Zielonej Górze znów będzie można dostać darmową choinkę. Ilu będzie szczęśliwców?

Urząd Miasta Zielona Góra poinformował, że do mieszkańców naszego miasta trafi prawie pół tysiąca naturalnych choinek, tym samym zachęcając do bycia eko także w okresie Świąt Bożego Narodzenia i zrezygnowania ze sztucznych, plastikowych choinek.

Coraz bliżej święta, coraz bliżej święta! Dlatego z Urzędem Miasta Zielona Góra przygotowaliśmy dla Was choinki. Zależy nam, aby jak najwięcej osób miało w domu żywe, pachnące lasem drzewka. Jest to ważne, ponieważ oznacza to mniej plastiku. Poza tym choinki te zostaną po świętach przerobione na zrębki, które także trafią do zielonogórzan. Bądźmy EKO na święta! - czytamy w SM zielonogórskiego ZGK