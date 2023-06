Wakacje 2023. W sobotę rusza szybkie połączenie nad morze. Jedyna lubuska stacja to Zielona Góra

311 kilometrów pociąg Premium Nadmorski ma pokonać w zaledwie trzy godziny i 11 minut. To połączenie wakacyjne. Jakie są inne, konkurencyjne? A ze stałymi połączeniami na trasie Zielona Góra – Wrocław?

Pociąg nad morze. Bez przesiadek. Szybciej niż samochodem

W wakacyjne weekendy będzie uruchamiane bezpośrednie połączenie do Świnoujścia. Pociąg Premium Nadmorski będzie zabierać pasażerów nad morze z dworca Wrocław Główny w sobotę wczesnym rankiem. Zatrzyma się w Legnicy, Lubinie, Głogowie i już za minutę ósma ruszy dalej z Zielonej Góry. Zielona Góra jest jedynym lubuskim miastem, w którym pociąg będzie miał przystanek. – Wielu Dolnoślązaków stara się nad morze dotrzeć, a najczęstszą destynacją jest właśnie Świnoujście, stąd propozycja dla nich, aby im to ułatwić i dać szansę, aby nie jechali samochodem – wyjaśnia Tymoteusz Myrda, członek zarządu województwa dolnośląskiego. – Zielona Góra to ważna stacja na trasie. Liczymy, że też Lubuszanie będą zainteresowani tą ofertą. Będzie to pierwsze dalekobieżne połączenie Kolei Dolnośląskich.

– Oby jak najwięcej tego rodzaju inicjatyw i połączeń. Nasi mieszkańcy oczekują takich połączeń, ani nie patrzą na to skąd i od kogo one są – komentuje Sławomir Kowal, radny województwa z Bezpartyjnych Samorządowców.

Pociąg nad morze. Czas dojazdu. Godziny odjazdu

Uwagę zwraca czas dotarcia nad morze. Odcinek z Wrocławia do Świnoujścia pociąg ma pokonać w sześć godzin. To będzie najszybsze rozkładowe połączenie na tej trasie. Trasę z Zielonej Góry pociąg ma przejechać w trzy godziny i 11 minut. Pierwsza następna stacja po Zielonej Górze, to Szczecin Dąbie. Tam pociąg ma dojeżdżać na 10.03. Minutę później ruszać będzie do Międzyzdrojów. W Międzyzdrojach będzie o 10.56. Trzy minuty później ruszy do Świnoujścia i tam na peronie drugim będzie o 11.10.

Powrót będzie możliwy w niedzielę. Pociąg wyjedzie ze Świnoujścia o godz. 16.40, z Międzyzdrojów ruszy o 16.53, ze Szczecina Dąbie o 16.47. W Zielonej Górze będzie o godz. 19.59.

Nad morze. Dojazd pociągiem

W środę rano na sobotni wyjazd było już tylko ok. 30 miejsc z 250 siedzących. – Wszystko wskazuje na to, że to połączenie będzie się cieszyć dużą popularnością wśród pasażerów. Goszcząc w Zielonej Górze zapraszam do tego pociągu, jeżdżącego, zarówno nad morze, jak i na Dolny Śląsk, który w naszym odczuciu jest najpiękniejszym regionem i na pewno warto przyjechać – zachęca Bartłomiej Rodak, rzecznik prasowy Kolei Dolnośląskich.

Bilety z rezerwacją miejsc będzie można kupić na 30 dni przed podróżą w aplikacji Koleo. Cena biletu w relacji Wrocław Główny – Świnoujście oraz Świnoujście – Wrocław Główny wyniesie 79 zł, natomiast w relacji Legnica – Świnoujście oraz Świnoujście – Legnica – 69 zł. Taka sama cena obowiązywać będzie na trasie z Zielonej Góry do Świnoujścia. Oferta będzie dostępna w weekendy oraz 15 sierpnia. Podczas konferencji prasowej na temat wakacyjnego połączenia, Koleje Dolnośląskie zaprezentowały najnowszy pojazd ze swojej floty – Elf 2. Tym pociągiem będzie można podróżować nad morze. – Właśnie wracamy znad morza. Moim zdaniem warto jechać pociągiem. Koleje Dolnośląskie już dawno takimi pociągami jeżdżą. Jest wygodnie – zachwala pan Stanisław ze Zgorzelca.

Nad morze. Alternatywne połączenie do Świnoujścia dla Lubuszan

Warto również wspomnieć, że w okresie wakacyjnym od 24 czerwca do 3 września lubuski przewoźnik Polregio również uruchamia pociągi z Zielonej Góry do Świnoujścia. W około 4 godziny (odjazd - 04.51, przyjazd - 08.59) podróżnicy dojadą pociągiem Karsibór nad samo morze.

- Konkurencyjna oferta Polregio jest nie tylko interesująca ze względu na możliwość cieszenia się bałtycką bryzą i powrotu do domu w tym samym dniu (odjazd ze stacji Świnoujście o godz. 19.09 - przyjazd do Zielonej Góry o 23.13), ale również ze względu na cenę, bo z Polregio nad morze dojedziemy i wrócimy za niecałe 50 złotych - wyjaśnia Paweł Nijaki, rzecznik prasowy POLREGIO SA Lubuski Zakład w Zielonej Górze. - Mało tego - w ramach stałej oferty „Mini bilet turystyczny”, która uprawnia do nielimitowanych przejazdów pociągami przewoźnika od piątku od godz. 18.00 do poniedziałku do godz. 06.00 w stałej cenie 46,40 zł – możemy na przykład w sobotę pojechać nad morze, a drugiego w góry lub nad jezioro w Łagowie czy Pszczewie.

Zdaniem rzecznika Polregio to dobra alternatywa nie tylko dla wprawionych poszukiwaczy przygód, którym trudno wysiedzieć w domu i z podróżowania uczynili swój sposób na życie, ale i dla tych, którzy tego lata chcą poczuć smak wakacyjnej przygody.

Stałe połączenia Zielona Góra - Wrocław. Pociąg skończy bieg w Nowej Soli

Pod znakiem zapytania stoją za to stałe połączenia Kolei Dolnośląskich na trasie Wrocław – Zielona Góra. – Na dzisiaj w rozkładach jazdy jest przyjęte, że pociągi z Wrocławia będą dojeżdżać do Nowej Soli – przyznaje Tymoteusz Myrda. – Podejrzewamy, że z Zielonej Góry pociągi zakontraktowane przez Lubuski Urząd Marszałkowski będą dojeżdżały do Nowej Soli albo do Głogowa. My możemy maksymalnie zakontraktować stację do 30 km od granic województwa, Zielona Góra leży 39 kilometrów od granicy, dlatego bez zgody Marszałka Województwa Lubuskiego nie jesteśmy w stanie, jako Dolny Śląsk zakontraktować trasy z Wrocławia do Zielonej Góry. Ale mamy nadzieję, że taką zgodę w końcu uda nam się ze strony władz województwa otrzymać i będziemy mogli mieć jeden wspólny szlak. Planujemy, że będą co najmniej dwa kursy z Wrocławia do Zielonej Góry wykonywane przez Polregio.

Kiedy w kwietniu poruszyliśmy ten temat rzecznik prasowy Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego wskazywał na wieloletnie umowy z Polregio w zakresie przewozów. – Dziwi mnie fakt, że jeszcze tej zgody nie ma – przyznaje radny województwa Sławomir Kowal, który konsultował się w tej sprawie m.in. z pracownikami Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego. – Powiedziano mi jednoznacznie, że nikt nie mówi o zerwaniu umów tylko o ograniczeniu kursów. Ja to przyjmuję. Przecież wszystko, co robimy, robimy dla mieszkańców.