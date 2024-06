Wernisaż Malarstwa Stanisława Bolesława Skowrońskiego przyciągnął tłumy w Sulechowie

Swoją pasję do malarstwa rozwijał na emeryturze

- Nie jestem malarzem artystą, ale jestem amatorem, który w swój naturalny sposób pędzlem i farbami utrwala na płótnie i papierze to, co dostrzega i uważa za godne uwagi - mówił o swojej twórczości.

Stanisław Bolesław Skowroński urodził się 30 czerwca 1935 roku w Kamionkach Wielkich. Jego życie zawodowe związane było z wychowaniem fizycznym i sportem, pracował jako nauczyciel i trener siatkówki w Sulechowie w latach 1955-1978. Mimo, że marzył o studiach na Akademii Sztuk Pięknych, jego kariera potoczyła się inaczej. Swoją pasję do malarstwa rozwijał na emeryturze, traktując malowanie jako sposób na odpoczynek i aktywne spędzanie czasu. Wystawa zaprezentowała prace, które Skowroński tworzył przez lata, uwieczniając piękno otaczającej go przyrody.

W swoich przemówieniach goście wyrazili podziw dla twórczości artysty oraz jego wkładu w rozwój sportu w regionie

Nie malowałem przez 30 lat

Podczas wywiadu Stanisław Skowroński opowiedział o swojej drodze do malarstwa, które stało się dla niego formą relaksu na emeryturze. Mówił o trudnościach, jakie napotykał, łącząc pracę zawodową z pasją do sztuki.

- Nie malowałem przez 30 lat. Dopiero na emeryturze wróciłem do malowania, traktując to, jako odskocznię od wszystkiego - powiedział Skowroński.

Wernisaż malarstwa to była również okazja do spotkania i wspomnień

Wernisaż malarstwa Stanisława Bolesława Skowrońskiego był nie tylko świętem sztuki, ale także okazją do spotkania i wspomnień. Artysta, mimo że sam siebie określa mianem amatora, zyskał uznanie za swoje prace, które odzwierciedlają jego miłość do przyrody i pasję do malarstwa.