Wielkie bryły lodu spadają z tirów w Starym Kisielinie. Ludzie mówią, że w końcu ktoś zginie

Jedna z mieszkanek Starego Kisielina w Zielonej Górze zgłosiła się do redakcji bezradna wobec powtarzającego się procederu przejeżdżających przez miejscowość tirów, należących do jednej z tamtejszych firm transportowych, które stwarzają niebezpieczeństwo dla przechodniów. Na zakrętach z naczep ciężarówek spadają ciężkie bryły lodu. Nie trzeba dużej wyobraźni, by uzmysłowić sobie, czym może się skończyć dla człowieka znajdującego się na chodniku uderzenie taką zmrożoną taflą.