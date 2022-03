Winnica w Zaborze usycha! Winna marszałkowska inwestycja? Janusz Życzkowski

Czy budowa obwodnicy Zaboru doprowadzi do katastrofy ekologicznej i problemów z wodą? Wszystko wskazuje na to, że tak. Marszałkowska inwestycja naruszyła bowiem system podziemnych żył wodnych i doprowadziła do obniżenia poziomu wód gruntowych. O sprawie poinformowali nas radni gminy Zabór i winiarze z Lubuskiego Centrum Winiarstwa. Ich uprawy usychają, bo droga, która przecięła areał okazała się drenażem – systemem odwadniania upraw.