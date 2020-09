Winobranie 2020 w dobie pandemii. Są obostrzenia, regulaminy i środki do dezynfekcji. Mieszkańcy noszą maseczki? Sprawdziliśmy!

Winobranie 2020. Czy mieszkańcy chętnie noszą maseczki?

Okazuje się, że służby odpowiedzialne za organizację jarmarku i miasteczka winiarskiego regularnie informują sprzedawców o konieczności zakładania maseczki. Przeprowadzane są też w tym celu specjalne odprawy.

I to właśnie na terenie miasteczka winiarskiego, rozlokowanego wokół ratusza, istnieje obowiązek zakładania maseczki, o czym informują wielkie bannery nad naszymi głowami. Tylko, że... mieszkańcy stosują się do tego obowiązku bardzo różnie. Sprzedawcy? Owszem, maseczki mają, nie brakuje też płynów do dezynfekcji rąk.