Winobranie 2022. Targi staroci są oblegane! Tych perełek nie kupisz w żadnym sklepie!

Winobranie 2022 to nie tylko koncerty, jarmark, miasteczko winiarskie i lunapark, ale również świetna okazja dla objazdowych wystawców. Jak co roku na zielonogórskim deptaku przy ulicy Kupieckiej z okazji Winobrania zagościł targ staroci, gdzie znajdziemy rzeczy, których nie dostaniemy w żadnym innym sklepie! I to jest piękne! A znaleźć tutaj można prawdziwe perełki. Cena? Można się potargować i kupić coś po naprawdę atrakcyjnej cenie!

Winobraniowy targ staroci. ZOBACZ, CO MOŻNA TU KUPIĆ: