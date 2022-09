Winobranie 2022. Tłum ludzi na deptaku. Tak wygląda pierwszy dzień Winobrania w Zielonej Górze

W sobotę, 3 września rozpoczęły się Dni Zielonej Góry. Przez centrum miasta od rana płynie tłum ludzi. Jarmark to obowiązkowy punkt programu, ale to tylko jedna w wielu winobraniowych atrakcji. Warto zajrzeć do miasteczka winiarskiego i strefy produktu regionalnego, wybrać się na spacer z przewodnikiem po winiarskich zabytkach Zielonej Góry albo pojechać na winnicę. Na dzieci i dorosłych do późnych godzin czeka lunapark.

Co jeszcze będzie się działo w sobotę?

O godz. 17.00 zapraszamy do kibicowania zawodnikom, startującym w Drużynowym Biegu Winobraniowym o Puchar "Gazety Lubuskiej", a o 19.00 do dopingowania uczestników Nocnego Biegu Bachusa.

O 19.00 w kościele pw. św. Urbana przy ul. Braniborskiej zostanie odprawiona uroczysta msza św. w intencji władz i mieszkańców miasta, a potem nastąpi przeniesienie relikwii św. Urbana w orszaku wiernych do konkatedry.