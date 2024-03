Wiosenne porządki w mieście trwają w najlepsze. Zielonogórski ZGK zarywa nocki

Efekty możemy podziwiać już dziś od samego rana, bo jak się okazuje ZGK działa nocą, kiedy wszyscy śpią. „Zamiast odpoczywać, pracownicy chwycili mopy i wyruszyli w miasto” - czytamy na fanpage’u zakładu. Ich pierwszym celem było Centrum Przesiadkowe, które teraz błyszczy i pachnie. Gumy do żucia na chodnikach i ławkach, porozrzucane pety oraz wszelka graffiti nie miały szans w starciu z ich nocnymi działaniami. Jednak prace porządkowe nie ograniczają się tylko do tego obszaru.

Mieszkańcy są pełni podziwu

Zużyte opony. Gdzie wyrzucić?

Jak wiosna, to także czas wymiany opon. ZGK przypomina, że zużyte opony nie powinny „kwitnąć” na trawnikach. Zamiast tego, warto oddać je do PSZOK-u. Rocznie każdy może przynieść tam aż 10 opon. Mieszczący się przy ul. Wrocławskiej 73 punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-13:00 i 14:00-19:00, oraz w soboty od 9:00 do 15:00. Dzięki takim działaniom nie tylko dbamy o środowisko, ale także poprawiamy bezpieczeństwo na drogach, eliminując ryzyko związane z niewłaściwym składowaniem zużytych opon.