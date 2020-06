Właśnie tak zielonogórzanie spędzają dzień wolny podczas długiego weekendu

Dzień, w którym przypada Boże Ciało, jest wolny od pracy i szkoły. Dodatkowo dla wielu 11 czerwca stał się także początkiem długiego weekendu. Jak czas wolny postanowili spędzić mieszkańcy Zielonej Góry? Niektórzy zdecydowali się wyjechać z miasta. Nad morze, albo w góry. Słoneczna pogoda zachęciła także do rowerowych wycieczek czy spacerów po okolicy. Na deptaku mnóstwo uśmiechniętych twarzy. Widać, że każdy delektuje się chwilą i pragnie już powrotu do normalności. Zajrzeliśmy też na Dziką Ochlę, miejsce, które zawsze przyciąga zielonogórzan. Okazuje się, że chętnych do kąpieli nie brakowało. Zobaczcie, co działo się w czwartek nie tylko w centrum miasta.

