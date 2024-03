Włodzimierz Czarzasty w Zielonej Górze mówił o jaskini antyaborcyjnego lwa. Skomentował trzy tematy, które we wtorek obiegły kraj

W sprawie wtorkowego wejścia służb do domu Zbigniewa Ziobry i kilkudziesięciu innych osób, Czarzasty podkreślił, że wobec prawa wszyscy są równi, bez względu na to, jaka jest sytuacja.

– To jest pokazanie wszystkim, również nam rządzącym, że trzeba majątkiem państwa zarządzać w sposób uczciwy, pełnić funkcję w sposób uczciwy. Nikt, żadną funkcją się nie zasłoni. Uważam, że to jest dobry przekaz na przyszłość, żeby każdy wiedział o tym, że sprawiedliwość wcześniej, czy później zapuka do niego bez względu na to kim był i gdzie się znajduje – mówił Włodzimierz Czarzasty.