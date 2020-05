Wreszcie! W niedzielę znów zrobimy zakupy na zielonogórskiej giełdzie

Na tę wiadomość czekało wielu zielonogórzan i mieszkańców regionu. Bo zakupy na terenie Zielonogórskiego Rynku Rolno-Towarowego przy skrzyżowaniu al. Zjednoczenia z ul. Dekoracyjną co niedzielę robiło wielu Lubuszan.

- Tu zawsze mogę znaleźć coś dla siebie w przystępnej cenie. Przy okazji zawsze kupuję świeże warzywa, kwiaty do ogrodu czy ciasto do kawy - przyznaje pani Marzena, która wraz z rodziną często odwiedza ten rynek.