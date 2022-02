Wyrzucili śmieci w powiecie zielonogórskim. W foliowe worki spakowano buty, torebki i fikcyjne pieniądze

Powiedzieć, że "szok", że "w głowie się nie mieści", to jak nic nie powiedzieć. Bo jak opisać osobę, która z pełną premedytacją wyrzuca wielkie foliowe tam, gdzie jej się podoba?! Góra śmieci, tym razem została znaleziona w Laskach (pow. zielonogórski), o czym na stronie na facebooku poinformował sołtys Piotr Bogdanowicz. - Po oględzinach znaleziska dotarliśmy (wraz z leśniczym Piotrem -dop. red.) do danych właściciela śmieci. Po krótkiej weryfikacji zdjęć z poprzedniego zdarzenia możemy stwierdzić, że to prawdopodobnie śmieci, które już raz trafiły do lasu w Nietkowie - czytamy. Jak podkreśla P. Bogdanowicz, jest to obszar objęty programem Natura 2000. O sprawie poinformowano policję. Jak poinformowała nas rzeczniczka zielonogórskiej policji, podinsp. Małgorzata Stanisławska, na miejscu byli mundurowi i będzie prowadzone postępowanie w tej sprawie. Policjanci będą ustalać, czy faktycznie śmieci w Laskach porzuciły te same osoby, które zrobiły to w Nietkowie. Na razie stwierdzić tak nie można. Mundurowi ustalą też, dlaczego wśród porzuconych odpadów pojawiały się dokumenty z danymi różnych osób.

facebook: LaskiOdrzanskie.pl