Z lotniska Zielona Góra-Babimost nie tylko do Tunezji i Egiptu. Co w ofercie na wakacje?

W maju z lotniska odbywały się regularne loty do Warszawy obsługiwane przez LOT. Do 15 maja odbywały się również loty czarterowe do Marsa Alam w Egipcie.

- Pod koniec maja z Babimostu pojawiły się kolejne kierunki – poinformowały Polskie Porty Lotnicze. Polecimy do miejscowości Antalya w Turcji, tunezyjska Enfidha, Hurghada w Egipcie. Loty będą odbywały się w wakacje. Od połowy czerwca z Zielonej Góry polecimy również do Tirany w Albanii.

Wycieczki z wylotem z Lotniska w Babimoście oferują obecnie biura podróży: Coral Travel, ITAKA i Rego Bis.

- Od początku roku Lotnisko Zielona Góra-Babimost odprawiło już blisko 22 tys. pasażerów. To rekordowy wynik - poinformowały PPL.

W maju lotnisko Zielona Góra-Babimost odprawiło dokładnie 5.478 osób. Od stycznia do końca maja z usług portu w Babimoście skorzystało 21.759 podróżnych. To o 14 tys. więcej niż w tym samym okresie 2019 roku, kiedy lotnisko obsłużyło 7.757 pasażerów.