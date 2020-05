Z Zielonej Góry widać Karkonosze, Śnieżkę oraz Góry Izerskie. Te fotografie wykonano z odległości 140 km

W ciągu roku idealna pogoda na obserwacje bardziej oddalonych obiektów (powyżej 100 km) jest możliwa. Niestety dni, aby napawać się tym widok jest niewiele - z reguły jest ich kilka lub kilkanaście. Wszystko zależne jest od przejrzystości powietrza oraz niekiedy kąta padania promieni słonecznych, dzięki czemu oddalone obiekty mogą być widoczne jako te bardziej lub mniej wyraźne. Pamiętajmy jednak, że pogoda bywa naprawdę nieprzewidywalna. Ta idealna naszym zdaniem nie zawsze sprawdzi się do dalekich obserwacji. Zła z kolei pogoda w ciągu godziny może przeistoczyć się w dobrą. Może się tak zdarzyć za sprawą mas - wiatrów, które będą w stanie oczyścić powietrze na tyle dobrze, że zasięg naszych obserwacji wzrośnie do nawet 150 km!

Odległość Karkonoszy z miejsca wykonywania fotografii szacuję na ok. 130 - 140 km w linii prostej. Do zdjęć wykorzystywałem m.in. teleobiektyw. Wykonany materiał nie jest rewelacyjny i jestem tego świadomy, gdyż pogoda także nie należała do perfekcyjnych. Mimo to, zdjęcia są na tyle wyraźne, że swobodnie udało mi się podpisać poszczególne elementy krajobrazu Karkonoszy (kliknij w zdjęcie, aby zobaczyć je w lepszej rozdzielczości):

Skąd można obserwować Karkonosze w Zielonej Górze?