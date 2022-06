Za dwa lata w Kostrzynie nad Odrą ma ruszyć budowa nowej siedziby straży pożarnej. Jednostka powstanie na os. Leśnym

Inwestycja ma akceptację Komendy Głównej PSP

Siedziba nie spełnia wymagań

O tym, że obecna siedziba kostrzyńskich strażaków pozostawia wiele do życzenia, mówi się od dawna. Zarówno strażacy, jak i sprzęt wchodzący w jej skład muszą być w ciągłej gotowości. Tymczasem jednostka jest zbyt mała, aby przechowywać w niej całe wyposażenia. Z tego powodu część łodzi stoi na dworze, a wiadomo, że zmienne warunki atmosferyczne im nie służą. Problemów jest więcej. Nie ma na przykład tzw. szatni czystej i brudnej, przez co wracający z akcji strażacy muszą wieszać swoje brudne, często pokryte toksynami ubrania w sąsiedztwie tych czystych.

Mowa siedziba ma kosztować 17 mln zł

Szacunkowy koszt budowy nowej siedziby dla kostrzyńskich strażaków to 17 mln zł. – To koszt na dzień dzisiejszy, ponieważ trudno określić jak będą się kształtowały ceny za rynku budowlanym za trzy lata – mówi B. Mądry. Projekt i dokumentacja budowlana inwestycji ma powstać w latach 2023-2024, natomiast budowa ruszy w roku 2024 i potrwa do 2025. Strażacy wybrali lokalizację na os. Leśnym z kilku powodów. Znajduje się ona stosunkowo blisko centrum miasta, łatwo stąd dojechać do newralgicznych punktów Kostrzyna, jest łatwy wyjazd w stronę Szczecina i Gorzowa Wlkp. Co ważne, jak już informowaliśmy, miasto dostało pieniądze na dokończenie budowy ul. Pralników, która będzie bezpośrednio sąsiadowała z planowaną jednostką PSP. Trzeba wybudować fragment drogi i skrzyżowanie, którym połączy się ona z drogą krajową nr 31. Takie rozwiązanie umożliwi sprawne połączenie drogowe jednostki z siecią dróg na terenie miasta.