Zabójcy przykryli ciało ofiary 6-metrową warstwą ziemi. Funkcjonariusze znaleźli je po 26 latach! Alina Gierak

W kwietniu 2023 w okolicach Jędrzychowic koło Zgorzelca policjanci z CBŚP przekopywali okoliczny las. Na miejscu byli też prokuratorzy z wrocławskiego wydziału Prokuratury Krajowej. CBŚP Zobacz galerię (9 zdjęć)

Prokuratorzy Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu wraz z funkcjonariuszami Centralnego Biura Śledczego Policji doprowadzili do rozwiązania zbrodni sprzed 26 lat.- Związana była z tzw. wojną spirytusową w Zgorzelcu. O co w niej chodziło? Jak natrafiono na ślad zabójstwa? Kim są sprawcy?