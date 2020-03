Zakażony koronawirusem pacjent nadal przebywa w izolatce oddziału zakaźnego w Zielonej Górze. Co z osobami u których podejrzewano wirusa?

Po upływie tego terminu pacjent przejdzie kompleksowe badania. Jeżeli ich wynik będzie ujemny, to chory zostanie wypisany do domu.

- Stan leżącego pacjenta jest dobry. Czeka na wyjście do domu. Stanie się to dopiero za 7-10 dni. Musimy zrobić mu jeszcze badania. Tylko lekko kaszle, głównie z powodów laryngologicznych, poza tym nie ma już więcej żadnych objawów - tłumaczył lek. Jacek Smykał, kierownik Klinicznego Oddziału Zakaźnego szpitala w Zielonej Górze.

Jak wygląda kontakt z zakażonym pacjentem

Pacjentem zajmuje się jeden lekarz. Chory ma przy sobie telefon komórkowy. Za jego pomocą informuje lekarzy o swoich potrzebach i mówi o samopoczuciu. Lekarze często dzwonią do pacjenta i kontrolują jego stan. Ich kontakt jest bardzo dobry. Doktor Smykał tłumaczył, że pacjentowi... powoli zaczyna doskwierać nuda - My nie możemy zapewnić mu telewizora. Mamy książki, ale on też nie może ich otrzymać. Jeżeli rodzina wie, czym się interesuje, to może mu je przynieść. Jeżeli gra w tenisa, to może poczytać książki o tenisie. Pacjent przez cały czas ma telefoniczny kontakt z rodziną - opowiadał kierownik oddziału zakaźnego.